В Абакане мужчина грозился взорвать кожно-венерологический диспансер

В Абакане 46-летний мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что он якобы был неудовлетворен результатами своих анализов, из-за чего пришел к медучреждению с предметом, где было написано «тротиловая шашка».

Добавляется, что на место были вызваны сотрудники ОМОНа, которые обезвредили и задержали его.

Отмечается, что предметом оказался муляж, начиненный мылом и учебными детонаторами.