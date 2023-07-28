В Абхазии призвали отказаться от купания в море

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Абхазии обратилось к жителям и туристам с призывом о воздержании от купания в море.

Причиной такого предупреждения послужили опасные погодные условия на побережье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Метеорологические условия в регионе привели к возникновению сильных волн, что делает купание в море небезопасным для людей. В связи с этим МЧС Абхазии рекомендует всем посетителям и местным жителям проявлять предельную осторожность и не рисковать своим здоровьем и жизнями.

Особое внимание уделяется безопасности на пляжах и курортных зонах. Министерство продолжит тщательно отслеживать погодные условия и информировать общественность о любых изменениях, связанных с безопасностью отдыха на побережье.