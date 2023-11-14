В Адыгее автомобиль съехал в реку, спасатели ищут женщину и ребенка

Накануне вечером в реку Белая в Майкопе съехал легковой автомобиль, сообщили в МЧС Адыгеи.

Водитель Chevrolet Niva не сумел справиться с управлением, и автомобиль с обрыва рухнул в реку. В салоне находились пять человек, трое из них несовершеннолетние.

Водителю и двум несовершеннолетним пассажирам удалось самостоятельно выбраться из машины. Спасатели ищут 34-летнюю женщину и ее 10-летнего сына.

В салоне затонувшего автомобиля их не было – «Ниву» с помощью троса уже вытянули на берег.

Поисковые работы ведут 16 спасателей с привлечением четырех единиц техники и двух плавсредств.