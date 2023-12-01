В «Аэрофлоте» раскрыли причины посадки самолета в Южно-Сахалинске

Российская авиакомпания «Аэрофлот» рассказала о причинах экстренной посадки самолета в Южно-Сахалинске. В пресс-службе компании сообщили, что сработал индикатор о падении давления на одном из шести колес стойки шасси.

В «Аэрофлоте» отметили, что, в связи с этим экипаж выполнил все необходимые условия для посадки воздушного судна в Южно-Сахалинске.

«Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс SU1744 Москва – Южно-Сахалинск, в аэропорту назначения была выполнена в штатном режиме», – подчеркивается в заявлении авиакомпании.

Кроме того, говорится в сообщении, пилоты оповестили о ситуации наземные службы аэропорта.

Самолет летел из Москвы. В Южно-Сахалинске он совершил аварийную посадку. На борту судна были 14 членов экипажа и 408 пассажиров. Как отмечала пресс-служба аэропорта, специалисты выявили техническую неполадку, к устранению которой они приступили.

Согласно расписанию, обратный рейс из Южно-Сахалинска в столицу запланирован на пятницу, 17:00 (09:00 по московскому времени).

Ранее стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Сочи из-за того, что в баке заканчивалось топливо. На борту самолета было 75 человек. По информации СМИ, борт смог приземлиться в аэропорту Адлера с третьей попытки.