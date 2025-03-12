В аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова введены временные ограничения на полеты

В работе аэропортов Калуги и Саратова введены временные ограничения, о чем сообщил Артем Кореняко, официальный представитель Росавиации.

По его словам, это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность гражданских полетов в условиях потенциальной воздушной атаки со стороны ВСУ.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) — с 21:12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) — с 22:30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении в телеграм-канале Кореняко.

В воздушной гавани Волгограда были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, о чем также сообщила Росавиация.