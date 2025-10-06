В аэропортах трех российских городов сняли ограничения

Воздушные гавани в трех городах вновь открыты для регулярных полетов после временного перерыва. Безопасность пассажиров и экипажей оставалась главным приоритетом для всех служб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все ранее установленные ограничения для воздушных судов, следующих в Сочи, Краснодар, Геленджик и обратно были сняты. Эти меры вводились накануне для гарантии максимальной безопасности полетов. За время действия особого режима пять лайнеров, которые изначально направлялись в Сочи, были перенаправлены на запасные посадочные площадки.

Представитель Росавиации подчеркнул, что пилоты, диспетчеры и наземные команды действовали исходя из одного основополагающего принципа. Их общими усилиями была обеспечена безопасная работа воздушного транспорта.

