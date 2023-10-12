В аэропорте имени Бен-Гуриона стометровые очереди из желающих покинуть Израиль

Очереди в окнах регистрации растягиваются на сотни метров. Люди, перестраховываясь, приезжают в аэропорт задолго до своего рейса.

Некоторые из пассажиров покидают Израиль, потому что у них закончился срок отпуска или командировки. Но есть и те, кто напуган нынешней ситуацией на Ближнем Востоке и хотел бы найти более безопасное место.

Среди улетающих не только иностранцы, но и граждане Израиля. При этом корреспондент РИА Новости отмечает отсутствие давки или паники. Пассажиры из разных стран уважительно общаются друг с другом.