В аэропорту Австралии тягач врезался в самолет и помял ему фюзеляж

В Мельбурне произошло ЧП. Там тягач во время буксировки авиалайнера в аэропорту допустил столкновение с самолетом и нанес ему повреждения в виде вмятин. Об этом сообщило издание PerthNow.

Инцидент случился вечером в воскресенье, 27 июля. В аэропорту Мельбурна самолет Boeing 737 авиакомпании Virgin Australia должны были отбуксировать со взлетно-посадочной полосы в ангар для проведения технического обслуживания. При этом в процессе самолет получил серьезные повреждения.

«Видимо, борт отсоединился от буксира, в результате чего тягач ударил его сбоку и помял», — указали журналистам.

В момент чрезвычайного происшествия на борту лайнера не было пассажиров, никто не пострадал. ЧП также не привело к задержкам в выполнении рейсов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» стала пересаживать часть своих пассажиров на рейсы «России» и «Победы». Это делается из-за масштабного сбоя сервисов, который случился после атаки хакеров. По этой причине авиаперевозчикам пришлось пойти ан экстренные меры, чтобы нормализовать работу и штатное выполнение полетов.