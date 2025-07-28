«Аэрофлот» пересаживает часть своих пассажиров на рейсы «России» и «Победы»

В попытке нормализовать ситуацию компания «Аэрофлот» пересадит часть своих пассажиров на рейсы других авиаперевозчиков, «России» и «Победы». Об этом сообщил ТАСС.

В работе IT-структур «Аэрофлота» фиксируется сбой из-за атаки хакеров. Из-за этого авиакомпании пришлось пойти на экстренные меры. Она отменяет часть своих рейсов, обещая клиентам переоформить билеты либо полностью вернуть затраченные средства. Перевозчику оказывают содействие Министерство транспорта вместе с Росавиацией. Они помогают компании пересадить часть пассажиров на рейсы «России» и «Победы».

«Также «Аэрофлот» гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов», — указали журналистам в Минтрансе.

Параллельно этому специалисты работают над восстановлением штатной работы всех сервисов.

Ранее уже сообщалось, что в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» произошел технический сбой. Перевозчик был вынужден внести изменения в расписание полетов, включая перенос и отмену ряда рейсов. Ответственность за атаку на IT-системы «Аэрофлота» взяла ан себя хакерская группировка Silent Crow. По ее заявлению, в результате масштабной кибератаки была уничтожена внутренняя IT-инфраструктура компании, выведено из строя около 7 тыс. физических и виртуальных серверов, а также похищено порядка 22 терабайт данных.