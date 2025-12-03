В аэропорту Домодедово готовятся к экстренной посадке Boeing 777: приняты специальные меры

Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы в связи с готовящейся экстренной посадкой самолета Boeing 777. Специальные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости.

В московском аэропорту Домодедово введен особый режим работы. Причина — необходимость обеспечить безопасную экстренную посадку лайнера Boeing 777, следующего международным рейсом по маршруту Москва — Пхукет. Об этом сообщили в справочной службе воздушной гавани.

По данным источника, экипаж самолета запросил разрешение на внеплановую посадку из-за технической неисправности, предположительно у самолета отказал двигатель. Известно, что угрозы жизни пассажиров и экипажа нет.

Службы аэропорта и экстренные бригады приведены в полную готовность. На перроне дежурят пожарные расчеты и машины скорой медицинской помощи. Диспетчеры очистили воздушное пространство и одну из основных взлетно-посадочных полос для приема лайнера.

Ранее сообщалось о том, что пожар во втором двигателе стал причиной возврата рейса Москва — Пхукет.