В аэропорту Домодедово иностранец пытался провезти почти 50 кг человеческих волос
Около 50 кг человеческих волос нашли у пассажира в Домодедово
Фото: [freepik.com]
В аэропорту Домодедово задержали иностранца, который пытался провезти в багаже около 50 килограммов человеческих волос, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ФТС.
Мужчина в возрасте 37 лет прибыл из Дубая и проследовал через «зеленый» коридор. Во время досмотра в его багаже обнаружили семь пакетов, в которых находилось 300 связок волос разного цвета.
Пассажир заявил, что работает парикмахером-стилистом и прилетел с тематического фестиваля. Из волос он планировал создать шиньоны и парики.
Экспертиза показала, что волосы в багаже мужчины стоят около семи миллионов рублей. Пассажира обязали выплатить штраф в размере более 3,3 млн рублей.