В аэропорту Домодедово пресекли попытку проникновения на охраняемую территорию
Фото: [Медиасток.рф]
В аэропорту Домодедово была пресечена попытка проникновения на охраняемую территорию. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Как рассказали в аэропорту, попытку проникнуть на территорию контролируемой зоны аэровокзала пресекли вчера вечером. Сотрудники безопасности задержали двоих человек. Их передали полиции.
На осуществление вылетов и прилетов инцидент не повлиял — работа аэропорта велась по расписанию.