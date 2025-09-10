В российском аэропорту сняли временные ограничения на перелеты

Российский аэропорт курортного города вернулся к нормальной работе после снятия ограничений, введенных для обеспечения безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт Геленджика возобновил работу в обычном режиме после снятия ограничений на взлет и посадку самолетов. Введенные меры стали необходимостью для обеспечения безопасности полетов. Во время действия ограничений один самолет был перенаправлен на запасной аэродром.

По словам официального представителя Росавиации Артема Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предприняли все необходимые действия для того, чтобы обезопасить рейсы — это является приоритетной задачей в текущей обстановке.

