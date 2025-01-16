В аэропорту Шереметьево пассажир избил сотрудника авиакомпании

Пассажир избил сотрудника авиакомпании в аэропорту Шереметьево, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота». Инцидент произошел 14 января.

Как рассказали в авиакомпании, пассажир, направлявшийся во Владивосток, подошел к сотруднику наземных служб перевозчика возле выхода на посадку и без причины ударил его.

На место оперативно вызвали полицию, и нарушителя задержали. Сотрудник компании получил травму лица. При этом в телеграм-каналах сообщалось, что представитель перевозчика получил черепно-мозговую травму и перелом носа.