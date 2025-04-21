В аэропорту США перед взлетом загорелся авиалайнер

В понедельник, 21 апреля, в Международном американском аэропорту Орландо загорелся лайнер Airbus A330, на борту которого находилось около 300 человек. Об этом сообщила газета The Sun.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Delta Air Lines, должен был лететь из Орландо в Атланту. На его борту находилось 282 пассажира и 12 членов экипажа. Он уже собирался взлетать, когда при движении по взлетно-посадочной полосе у лайнера вспыхнул правый двигатель. После этого началась экстренная эвакуация всех людей с борта самолета с помощью надувных аварийных трапов. В это время пожарные и спасатели уже приступили к тушению пламени. По имеющимся данным, никто из пассажиров не пострадал.

«Пассажиры вернулись в терминал аэропорта, где им предоставили еду и напитки», — указали журналисты.

Сейчас компетентные службы и специалисты заняты выяснением причин инцидента.

Ранее сообщалось, что самолету, летевшему по маршруту Москва — Денпасар, пришлось экстренно садиться в Ташкенте. Причиной незапланированной остановки стало резкое ухудшение физического состояния одного из пассажиров. После посадки больного передали врачам.