Авиарейс Москва — Денпасар экстренно сел в Ташкенте из-за ухудшения состояния здоровья пассажира
Самолет Москва — Денпасар совершил экстренную посадку в Ташкенте
Фото: [pxhere.com]
Самолет SU296, выполнявший рейс Москва — Денпасар, совершил вынужденную посадку в Ташкенте, так как один из пассажиров почувствовал себя плохо. Его передали врачам.
Для сокращения времени ожидания вылета из Москвы направлен резервный борт. Планируемое время вылета - 8:00 мск 16 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
Пассажирам на время ожидания вылета предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Их разметили в гостинице и обеспечили питанием.
Ранее сообщалось о том, что рейс Бали — Мельбурн с 200 пассажирами развернулся во время полета над океаном, чтобы вернуться в аэропорт вылета Денпасар в Бали.
Как пояснили члены экипажа, один из пассажиров стал дебоширить: оскорбил персонал, а также попытался открыть одну из дверей, ставя под угрозу жизни людей.
Мужчину задержали после прибытия в воздушную гавань. К счастью, никто не пострадал.
Ранее Минтранс России сообщил о старте продаж авиабилетов в Абхазию.