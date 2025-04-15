Авиарейс Москва — Денпасар экстренно сел в Ташкенте из-за ухудшения состояния здоровья пассажира

Самолет SU296, выполнявший рейс Москва — Денпасар, совершил вынужденную посадку в Ташкенте, так как один из пассажиров почувствовал себя плохо. Его передали врачам.

Для сокращения времени ожидания вылета из Москвы направлен резервный борт. Планируемое время вылета - 8:00 мск 16 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Пассажирам на время ожидания вылета предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Их разметили в гостинице и обеспечили питанием.

Ранее сообщалось о том, что рейс Бали — Мельбурн с 200 пассажирами развернулся во время полета над океаном, чтобы вернуться в аэропорт вылета Денпасар в Бали.

Как пояснили члены экипажа, один из пассажиров стал дебоширить: оскорбил персонал, а также попытался открыть одну из дверей, ставя под угрозу жизни людей.

Мужчину задержали после прибытия в воздушную гавань. К счастью, никто не пострадал.

Ранее Минтранс России сообщил о старте продаж авиабилетов в Абхазию.