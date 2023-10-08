В аэропорту Тель-Авива наблюдается ажиотаж на фоне отмен и задержек авиарейсов

В аэропорту израильской столицы им. Давида Бен-Гуриона почти половина рейсов задержаны или отменены. Об этом сообщают « Известия ».

Добавляется, что аэропорт ведет работу на максимуме возможностей.

Уточняется, что воздушная гавань не может справиться с наплывом пассажиров, работают все терминалы и стойки регистрации.

Отмечается, что пассажиры сидят с собственными ковриками и полотенцами.

Поясняется, что очереди наблюдаются к стойкам регистрации на Венгрию, Молдавию, ОАЭ и иные государства.