В Ахтубинском районе Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ахтубинском районе Астраханской области объявлено предупреждение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в мессенджере сообщил глава района Владимир Михед.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике и отметил необходимость следовать указаниям властей и информации на официальных страницах местной администрации.

Михед порекомендовал гражданам, которые находятся в помещении, закрыть окна и двери, а также переместиться в комнату без окон, взяв с собой мобильный телефон и важные документы.

В случае, если человек оказался на улице, следует срочно найти укрытие на первых этажах зданий, в подъездах или других подземных помещениях. Также глава района порекомендовал избегать мест, где есть остекление.

В 20:00 мск Михед написал об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, но призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 26 сбитых над регионом дронах ВСУ.