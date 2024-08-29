В акватории Севастополя пресекли атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров

В Севастополе силы Черноморского флота и ПВО отразили террористическую атаку ВСУ, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его данным, уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера противника.

Атака дронов была пресечена на значительном удалении от береговой линии, по предварительной информации, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что над территорией России за ночь было уничтожено шесть беспилотников самолетного типа.