В Алтайском крае зафиксировали мощные подземные толчки

Алтае-Саянским филиалом Геофизической службы РАН зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,5. Удар произошел в 181 км к востоку от Барнаула, на территории Алтайского края.

Согласно оперативным данным филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:13 мск, располагался приблизительно в 4,5 км к северо-востоку от населенного пункта Пуштули и около 10 км от границы с Кемеровской областью. Сила колебаний в эпицентре была оценена в 5,6 балла по шкале MSK-64.

Ранее сейсмолог Шебалин заявил, что землетрясения в Турции повторятся, но не повлияют на туристов.