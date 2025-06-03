В Турции ожидаются новые землетрясения — где они будут: опасно ли сейчас отдыхать на популярных курортах

Турцию еще ожидают землетрясения, однако они не будут опасны для людей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Опасность сохраняется

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) страны сообщило, что ночью в Средиземном море, у побережья Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 10,43 км от города-курорта Мармарис в провинции Мугла и на глубине 67,91 км. По данным телеграм-канала SHOT, в результате паники в Мармарисе пострадали более 69 человек, девочка-подросток погибла от приступа паники.

«Землетрясение было глубоко, поэтому сильных ощущений для людей не было», — отметил сейсмолог Шебалин.

При этом поездка в Турцию для россиян сейчас безопасна, несмотря на вероятность других землетрясений, считает эксперт.

«В Турцию лететь безопасно. Думаю, что толчки еще будут, но не такие сильные», — выразил мнение сейсмолог.

Вероятность того, что следующие землетрясения в Турции повлияют на отдых туристов или местных жителей существует, однако она крайне мала, заключил Шебалин.

Не первое за год

В течение последнего года на территории Турции зафиксированы два значительных землетрясения — в мегаполисе Стамбул и провинции Малатья.

Землетрясение в Малатье — 16 октября 2024 года

В октябре прошлого года Турцию также потрясло землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в районе Кале провинции Малатья. Подземные толчки ощущались в Элязыге, Диарбекире, Шанлыурфе, Тунджели, а также на севере Сирии. Землетрясение произошло в 10:46 утра и стало причиной обрушения трех зданий и многочисленных повреждений в жилом секторе.

Пострадали не менее 94 человек, включая тех, кто получил травмы при попытке покинуть здания в панике. В городе Элязыг спасатели извлекли четырех человек из-под завалов.

Землетрясение в Стамбуле — 23 апреля 2025 года

В среду, 23 апреля, в 12:49 по местному времени в Мраморном море у берегов провинции Текирдаг произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки продолжались около 13 секунд и охватили несколько провинций, включая Стамбул, Коджаэли, Бурсу и Ялову. Толчки также ощущались за пределами страны — в Болгарии, Греции и Румынии.

По официальным данным, в результате землетрясения пострадали 359 человек, один человек погиб от сердечного приступа, вызванного паникой. Более 4000 зданий получили повреждения разной степени тяжести, в том числе в районах Эсенюрт, Фатих и Бююкчекмедже. Спасательные службы зарегистрировали более 400 афтершоков, включая сильный повторный толчок магнитудой 5,9.

Ранее стал известен топ-5 деревянных изб и теремов для летнего отдыха в Подмосковье.