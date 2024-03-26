В американском Балтиморе рухнул мост, не выдержав столкновения с грузовым судном
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В Балтиморе, крупнейшем городе штата Мэриленд, рухнул автомобильный мост Key Bridge через реку Патапско после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщил телеканал Fox Baltimore.
Власти объявили обрушение «происшествием с большим количеством пострадавших». В воду попадали несколько автомобилей, проезжавших по мосту.
Точное количество пострадавших пока неизвестно, ведутся спасательные работы. Движение в обе стороны перекрыто.
Четырехполосный мост длиной 1,6 км соединял гавань Балтимора с центральной частью города и был важным звеном автомагистрали Interstate-695.