В Анапе автомобиль развернуло поперек дороги во время ухода от гаишников

В Анапе пьяный водитель пытался уйти от сотрудников Госавтоинспекции, однако его автомобиль BMW развернуло поперек дороги. Об этом сообщается в аккаунте регионального ГИБДД в одной из соцсетей.

Отмечается, что во время требования сотрудников ДПС остановиться водитель, напротив, нарастил скорость и старался скрыться. В результате погони 37-летний водитель был задержан.

Уточняется, что против него составлены пять административных протоколов, включая неповиновение сотрудникам правопорядка и проезд на запрещающий сигнал светофора.