В Анивском районе грузовик сбил пешехода: женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу

Утром 16 декабря в селе Троицком Анивского района Сахалина произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, большегрузный автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате столкновения пострадавшая получила серьезные повреждения. Ей была оперативно оказана первая помощь, после чего бригада скорой медицинской помощи госпитализировала женщину в лечебное учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

В распоряжении редакции «АСТВ» оказалась видеозапись с места происшествия, сделанная очевидцем. На кадрах запечатлена пешеход, неподвижно лежащая на проезжей части. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, включая причины и виновных в ДТП.

