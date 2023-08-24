В Архангельской области случилось ДТП с локомотивом, есть пострадавший

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в Архангельской области вечером четверга, 24 августа, столкнулись локомотив и иномарка.

Известно, что все случилось на железнодорожном переезде – машина выехала на него прямо перед передаточным локомотивом, который приближался. Сам переезд нерегулируемый.

По факту инцидента, в котором пострадал ребенок 2020 года рождения, проводится проверка. Другие детали уточняются.