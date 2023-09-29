В Артеме задержали диверсантов-неудачников, пытавшихся поджечь военкомат

В Приморском крае правоохранительные органы задержали двух мужчин, пытавшихся вчера поджечь военкомат в городе Артем, сообщает SHOT.

По данным канала, это два товарища с фамилиями Лазовой и Гетман, 51 и 31 лет. Второй ранее уже был судим за наркотики.

Вчера утром диверсанты-неудачники бросили по коктейлю Молотова в здание военкомата на улице Фрунзе. От этого загорелась рама одного из окон, но вскоре огонь погас сам собой.

Предполагается, что мужчины действовали по указанию украинских спецслужб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.