В Ашаффенбурге объявили ЧС из-за химического облака после пожара

Согласно информации, опубликованной в газете Bild, над немецким городом Ашаффенбург образовалось желтое облако. Причиной этого явления стал пожар, возникший на гальваническом предприятии, расположенном в Майнашаффе.

Как сообщило издание, формирование облака стало следствием химической реакции. Спровоцировал ее металлический предмет, случайно упавший в резервуар с кислотой. В результате инцидента вспыхнул пожар, во время которого один человек получил травмы.

В Ашаффенбурге введен наивысший уровень тревоги в связи со сложившейся ситуацией. К ликвидации последствий пожара привлечено около 150 сотрудников пожарной службы. Ожидается, что процесс устранения загрязнений займет продолжительное время.

