В Астрахани из-под завалов дома спасли троих человек

В Астрахани из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома извлекли троих пострадавших. Их в срочном порядке доставили в Александро-Мариинскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщил телеграм-канал Mash, обрушение подъезда произошло не полностью и сохраняется опасность дальнейшего разрушения оставшихся конструкций. Спасатели регулярно устраивают периоды тишины, чтобы попытаться услышать и обнаружить людей, возможно, находящихся под завалами. Прокуратура начала расследование обстоятельств обрушения пятиэтажного здания.

Следственный комитет по региону сообщил о выяснении всех деталей произошедшего. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обрушения.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении многоэтажки в Саратове составило семь человек.