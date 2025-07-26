Число погибших при обрушении многоэтажки в Саратове выросло до семи

Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове возросло до семи человек, как сообщили в официальном Телеграм-канале МЧС России.

В министерстве сообщили, что в процессе разбора завалов было найдено тело ещё одного человека, который, к сожалению, не выжил.

«Число погибших – 7 человек, в том числе ребенок», – подытожили в экстренных службах.

Напомним, на улице Блинова в Саратове, который является десятиэтажным, 25 июля днем произошел хлопок газа. В результате взрыва произошло обрушение здания с 10-го этажа до первого. Под обрушение попало более 30 квартир.

Ранее сообщалось, что после взрыва газа в жилом доме в Саратове судьба трех человек остается неопределенной.