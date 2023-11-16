В Астрахани обрушилась часть дома

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении части дома в Астрахани. Об инциденте он написал в четверг, 16 ноября, в соцсетях.

«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», – сообщил Бабушкин.

Экстренные службы сообщили ТАСС, что рухнули два подъезда пятиэтажного дома – третий и четвертый. Под завалами могут находиться люди. Жителей эвакуируют.

Также Бабушкин сообщил, что спасатели начали разбирать завалы рухнувшей части дома. По данным МЧС, было эвакуировано более 200 человек, 37 из которых – дети.

Что стало причиной обрушения – неизвестно. Работы спецслужб и спасателей продолжаются. «Фонтанка.ру» сообщает, что перед обрушением один из местных жителей сообщил о трещине в многоэтажке.

В сентябре похожий инцидент произошел в Балашихе. Тогда девятиэтажный жилой дом частично обрушился из-за взрыва газа. МЧС сообщило, что в результате инцидента погибло два человека.