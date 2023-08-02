В Астрахани рухнул балкон объекта культурного наследия: пострадала женщина

В Астрахани возбуждено уголовное дело из-за обрушения балкона дома - объекта культурного наследия. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на данные прокуратуры региона 2 августа.

Уточняется, что дом №76 улицы Зои Космодемьянской, с которого упал на женщину балкон, является объектом культурного наследия. Построен он был в конце 19 века, но, несмотря на ветхое состояние (почему за таким объектом никто не следил, предстоит узнать прокуратуре), аварийным признан не был. В результате падения балкона пострадала пожилая женщина, она была госпитализирована.

Также предварительно сообщается, что по факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ.