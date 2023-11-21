В Астрахани три человека умерли от отравления наркотиками, еще 17 находятся в больнице
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В Астрахани три человека погибли от отравления синтетическими наркотиками, сообщили в управлении СК по региону.
В больницу областного центра, начиная с 17 ноября, поступило еще 19 человек. Двое из них были выписаны, двое находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, массовое отравление произошло метадоном. По версии следствия, пострадавшие думали, что принимают мефедрон, и поэтому превысили дозировку.
Следствие предполагает, что распространением наркотиков занималась группа иностранцев. По этому делу в Ставропольском крае задержаны и доставлены в Астрахань три гражданина Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.