В атаке ВСУ на Крымский мост нашли исландский след

Украинские силы впервые применили польский надводный катер «Гавия» для атаки на Крымский мост, соединяющий Краснодарский край и полуостров Крым. По словам Кондратьева, устройство разрабатывала в рамках подводных исследований компания из Исландии. Сам дрон поход на торпеду. Она может погружаться на водную глубину до тысячи метров, но такой размах был рассчитан изначально не на атаки, а на изучение подводного мира.

«Дрон "Гавия" — исследовательский подводный дрон, старт разработок которого был дан еще в 2010 году исландской компанией Teledyne M​arine», — сказал эксперт.

Несмотря на то, что дрон-катер исследовательский, ВСУ применили его в своих целях. Торпеда удобная в использовании за счет того, что может провести около 30 кг взрывчатых веществ. Само устройство не слишком скоростное и «переквалифицировалось» в военное лишь недавно.

Напомним, что «Гавию» зафиксировали в водах вечером, 6 декабря. ВС РФ применили вертолеты и быстроходные катеры типа «Раптор», ликвидировав угрозу.