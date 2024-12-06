ВСУ впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами

Вооруженные силы Украины впервые использовали для атаки на Крымский мост новейшие польские безэкипажные катера «Гавия», но они были ликвидированы. Подробности сообщает телеграм-канал Mash.

Попытка атаки была предпринята 6 декабря, однако в 4.50 пять безэкипажных катеров, направлявшихся со стороны Одессы, удалось засечь в акватории Черного моря. Спустя 27 минут после обнаружения опасных объектов, движение по Крымскому мосту перекрыли.

Уточняется, что украинцы использовали несколько типов надводных технических средств: быстрых разведчиков, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами и ударные — те, что оснащены боевой частью. Среди них, в частности, безэкипажные Magura-V5 и Sea Baby. Достичь Крымского должны были не меньше десяти аппаратов, но вражескую технику разбили экипажи вертолетов и высокоскоростных катеров типа «Раптор».

Ранее сообщалось о том, что украинцы попытались нанести удар по Крымскому мосту с помощью двух надводных беспилотных катеров.