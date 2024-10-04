В Орловской области введен режим ракетной опасности

В Орловской области объявили о режиме ракетной опасности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Внимание!!! В регионе объявлена ракетная опасность. Просьба отойти от окон и переместиться в безопасное место!!!!» — написал губернатор.

Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие и следовать инструкциям местных властей. Важность соблюдения правил безопасности в условиях повышенной угрозы трудно переоценить. Люди должны быть готовы к оперативным действиям и не оставаться в уязвимых местах.

Службы экстренной помощи уже начали увеличение патрулирования, а также проводят работы по информированию населения о безопасных маршрутах эвакуации.

Ранее сообщалось, что над тремя областями и Азовским морем за ночь сбили 18 БПЛА.