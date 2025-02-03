В Екатеринбурге началась конкуренция за пост «смотрящего» среди криминалов

В Екатеринбурге вспыхнула активная борьба между криминальными группировками за пост «смотрящего» за Свердловской областью. Особенно проявляют активность «трофинские» и «визовские», которые стараются получить поддержку московских воров в законе, сообщил портал E1.RU.

По словам информированного источника, Трофа, экс-вор в законе, выдвинул своего кандидата — Художника, представляющего «синее движение и имеющего связи с ОПС «Уралмаш». Также рассматривается освободившийся Олег Смирнов, представляющий «визовских» и пользующийся авторитетом.

Однако по-прежнему у власти остается Гия Свердловский, несмотря на формальную «отставку». К нему по-прежнему обращаются за разрешением конфликтов, но его репутация под угрозой, особенно учитывая серьезные проблемы со здоровьем и угрозу со стороны более молодых конкурентов.

Каждая группировка стремится продвигать своего человека, чтобы получить доступ к общим ресурсам и защитить свои интересы. Активно проводятся встречи с авторитетными москвичами для поддержки кандидатов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге грабитель в маске вынес из банка около 7 млн руб.