В Балашихе мужчина в упор расстрелял приятеля в ходе ссоры

В Балашихе задержали мужчину, который подозревается в убийстве приятеля и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло накануне в одной из квартир. Несколько мужчин распивали спиртные напитки. Двое из них поссорились. В ходе конфликта подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в голову потерпевшего не менее одиннадцати раз.

Следователи провели допросы и осмотрели место происшествия, а также изъяли орудие убийства. В ведомстве добавили, что пистолет имеет признаки переделки. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре задержали местного жителя, который убил брата сковородой и обухом топора.