В Балашихе предъявили обвинение женщине, которая зарезала и расчленила своего отца

Жительница Балашихи обвиняется в убийстве родного отца. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью в своих соцсетях. Преступление было совершено первого апреля.

По данным ведомства, женщина распивала спиртное со своим отцом — мужчине было 78 лет. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора, и обвиняемая ударила отца ножом в область груди.

Мужчина от полученного ранения скончался на месте. После этого злоумышленница расчленила его тело, чтобы скрыть следы преступления. Однако в процессе она решила сознаться в содеянном и обратилась в правоохранительные органы.

В рамках расследования с места преступления были изъяты ножи и топор. Будет проведена судмедэкспертиза.