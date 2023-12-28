В Балашихе водитель автобуса врезался в цветочный павильон, внутри которого были люди

Инцидент случился этой ночью, передает РЕН ТВ. Удар был сильным, произошло частичное обрушение конструкции торговой точки. В момент наезда в салоне находились люди.

Как рассказала владелица магазина со ссылкой на очевидцев, водитель автобуса уснул за рулем. Сам же мужчина журналистам заявил, что транспортное средство занесло.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде перекрывали движение на участке ЦКАД из-за ДТП.