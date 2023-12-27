Движение перекрыто на участке ЦКАД в Павловском Посаде из-за ДТП

На сто тринадцатом километре Центральной кольцевой автодороги в Павловском Посаде произошло ДТП.

Из-за аварии движение на участке ЦКАД перекрыто, сообщила пресс-служба «Автодора». Там уточнили, что движения нет по внешней стороне кольцевой автодороги.

Водителей призвали быть внимательными. В «Автодоре» указали, что объезд места дорожно-транспортного происшествия возможен по трассе А-107 через съезд с ЦКАД на сто тридцать шестом километре.

Ранее сообщалось, что в Подольске «Газель» загорелась после столкновения с большегрузом, погиб один человек.