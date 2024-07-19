В Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который пытался отравить мать и отчима

Житель Балашихи подозревается в покушении на убийство своих матери и отчима, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Выяснилось, что последние полгода 25-летний мужчина подсыпал в продукты родителей сильнодействующие химические вещества, употребление которых приводит к летальному исходу.

Однажды самочувствие матери и отчима резко ухудшилось. Потерпевшие обратились в больницу, однако медики не смогли установить причины недуга. После этого мужчина и женщина обратились к следователям.

Судмедэксперты исследовали продукты питания, изъятые из квартиры потерпевших, тогда и было выявлено сильнодействующее химическое вещество. После этого на кухне в квартире установили скрытую камеру. Она зафиксировала, как сын подсыпал яд в еду.

На допросе подозреваемый во всем признался. Его заключили под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.