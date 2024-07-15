В Балашихе задержали местного жителя, который угрожал соседям ножом и повредил два автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В период с 13 по 15 июля в полицию обратились несколько жителей. Граждане рассказали, что во дворе многоэтажного жилого дома некий мужчина угрожал им ножом, а также повредил две машины.

Личность правонарушителя установили, им оказался сосед потерпевших. Его задержали и составили протокол об административных правонарушениях. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.