В Балашихе задержали мужчину за стрельбу на улице

В Балашихе был задержан мужчина, который совершил выстрел из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел возле одного из жилых домов в микрорайоне Павлино. Между двумя девушками и группой мужчин произошел словесный конфликт, и в ходе разборок один из граждан совершил выстрел.

Личности участников были установлены. Стрелка задержали, им оказался житель 1990 года рождения. У мужчины изъяли травматический пистолет.

На задержанного составили протокол об административных правонарушениях. Материал было направлено для рассмотрения в Железнодорожный городской суд.