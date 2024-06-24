В Балашихе завели уголовное дело на виновника ДТП, в результате которого погиб ребенок

В Балашихе было возбуждено уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником аварии, в результате которой погиб ребенок. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Как напомнили в ведомстве, ДТП произошло в обед на втором километре дороги «Новый Милет — Полтево». Мужчина в возрасте двадцати девяти лет, находившийся за рулем легкого автомобиля Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем HOWO.

Жертвой аварии стал мальчик в возрасте десяти лет. Помимо этого, пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок.