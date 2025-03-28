В Бангкоке начали повторяться толчки землетрясения

В Бангкоке начали фиксировать повторное землетрясение, после этого часть туристов впала в панику. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

После того как землетрясение в Мьянме мощностью в 7,7 балла затронуло столицу Таиланда, в Бангкоке позже зафиксировали новые подземные толчки. Кое-где из-за этого возникла паника среди туристов. Микроблог показал видео, на котором толпы людей спешно покидают многоэтажное здание.

В то же время есть свидетельства того, что некоторые туристы продолжают вести беспечный образ жизни. Они купаются в бассейне на крыше 50-этажного небоскреба и наблюдают за всем происходящим с большой высоты.

По утверждению Ассоциации туристических организаций России, в Бангкоке сейчас находится порядка 2 тыс. путешественников из РФ. Согласно заявлению представителей турфирм и российского генерального консульства на Пхукете, никто из них не пострадал.

По сведениям от местных властей, от землетрясения погиб только один человек. Ранения получили как минимум 50 человек. Был разрушен километровый мост, повреждения получил исторический дворец Мандалай.

Ранее уже сообщалось, что после землетрясения российских туристов стали экстренно эвакуировать из отелей. Дипломаты из РФ оперативно связываются с россиянами, находящимися в зоне риска, и прилагают все усилия для их эвакуации.