В Башкирии погиб водитель фуры, провалившейся под лед реки Белая, сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, тело мужчины из водоема извлекли водолазы. Трагический инцидент произошел в ночь на 7 января – под лед полностью ушел грузовик. На место происшествия выехала оперативная группа 26 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по региону, спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и другие экстренные службы.

«Водолазами МЧС России из кабины грузового автомобиля извлечено тело водителя», – говорится в сообщении ведомства.

У места, где грузовик ушел под воду, расстояние через реку составляет 520 метра. Толщина льда – около 30 см. Как отметили в МЧС, поверхность льда могла выдержать массу в 3 тонны. Автомобили переправлялись через реку Белая по двум полосам, ширина которых составляла 50 метров.

2 января стало известно, что в Саратовской области на реке Волга под лед провалился вездеход. Водитель транспортного средства сумел самостоятельно выбраться из полыни.