В Башкирии трое детей заживо сгорели в частном доме

В населенном пункте Новые Каратавлы в Башкирии произошла трагедия — при разборе конструкций сгоревшего частного дома пожарные обнаружили тела троих несовершеннолетних без признаков жизни. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, погибшим детям было 6, 8 и 11 лет. Возгорание удалось ликвидировать, однако спасти ребят не удалось. Сотрудники башкирской прокуратуры начали проверку по факту произошедшего, предстоит установить причину пожара и обстоятельства гибели детей.