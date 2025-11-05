В Башкирии возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней: фигуранту грозит до 15 лет колонии

В Республике Башкортостан правоохранительные органы задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в изнасиловании 13-летней школьницы. Как сообщил информационный портал Ufa1.ru со ссылкой на официальные данные Следственного комитета, инцидент произошел после того, как подозреваемый и потерпевшая познакомились через интернет.

По предварительной информации, которая также распространяется телеграм-каналами, общение между подростком и девушкой началось в социальных сетях, а затем перешло в реальную встречу.

Именно в ходе этой встречи, по версии следствия, и было совершено преступление. После случившегося школьница рассказала о произошедшем своим родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Суд, учитывая тяжесть инкриминируемого деяния, избрал для подозреваемого самую строгую меру пресечения — заключение под стражу на весь период следствия.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Кроме того, как уточняет Ufa1.ru, фигурант, имеющий приобретенное гражданство РФ, теперь может быть его лишен.

