В Башкирии задержали чиновника за хищение 300 млн руб.

В Башкирии трое должностных лиц были задержаны в рамках уголовного расследования о хищении 300 млн руб., направленных на осуществление национального проекта по развитию туристической отрасли в регионе. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, который также опубликовал видеозапись операции по задержанию.

На видеозаписи показано жесткое задержание заместителя директора центра развития туризма, Артура Идельбаева, в чьем доме были обнаружены изображения с террористом Шамилем Басаевым.

Вместе с Идельбаевым правоохранительные органы задержали руководителя центра Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис», Ильнура Куватова. Все трое были взяты под стражу.

По данным следствия, подозреваемые похитили бюджетные средства, предназначенные для создания туристической инфраструктуры. В процессе реализации нацпроекта сметы были значительно раздуты: палатки, реальная стоимость которых составляла 15 тыс. руб., в документах указывались по цене 200 тыс. руб., а глемпинги строились из подручных материалов, таких как палки и пленка.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Брянской области Симоненко отправили в СИЗО.