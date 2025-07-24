Вице-губернатора Брянской области Симоненко отправили в СИЗО

Московский Мещанский районный суд принял решение о заключении под стражу вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Как передает ТАСС непосредственно из зала суда, задержание связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий в ходе возведения защитных сооружений.

В официальном заявлении суда отмечается, что ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Симоненко было удовлетворено. Срок ареста установлен до 21 сентября. Ему инкриминируют правонарушение, квалифицируемое статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие официально предъявило Симоненко обвинение в совершении данного преступления. Согласно обнародованной информации, Николаю Симоненко выдвинуто обвинение в деянии, подпадающем под действие статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Перед этим в рабочем кабинете экс-чиновника провели следственные мероприятия. В рамках того же дела сотрудники ФСБ посетили водоканал «Дубровский», выступавший в роли генерального подрядчика при возведении укреплений. По предварительной информации, показания против вице-губернатора дала руководитель водоканала Светлана Афанасьева.

Как сообщил телеграм-канал Mash, стоимость кубометра бруса для строительства укреплений была заявлена в размере 14 тыс. руб., однако закупка осуществлялась по цене от 6 до 8 тыс. руб. Кроме того, реальная высота каждого «зуба» составляла 120 см, в то время как в документах было указано 140 см.

Общая высота сооружения вместе с окопом варьировалась от 160 до 180 см, в то время как в отчетах значилось два метра. Согласно официальным данным, на строительство было израсходовано 12 тыс. куб. м пиломатериалов. Вместо арматуры для укрепления конструкций была приобретена вязальная проволока. Симоненко лично утверждал все акты приемки выполненных работ.

Несколько лет назад вице-губернатор уже оказывался под стражей по подозрению в совершении мошеннических действий, однако был освобожден и вернулся к политической деятельности.

Вместе с Симоненко был задержан и доставлен в Москву директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

Ранее сообщалось, что силовики задержали бывшего главу «Черноморнефтегаза» Бейма.